ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

Published : December 23, 2025 at 5:25 PM IST
MORNING WAKEUP MISTAKES: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?
ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟਣਾ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।
ਕੰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਡਣਾ: ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕਮਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਫੀਲਡਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂਡ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਸਰਤ, ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
