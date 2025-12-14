ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬੇਕਾਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ?
ਭੋਜਨ ਨਾ ਛੱਡੋ: ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਭੋਜਨ ਖਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਕੁਝ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਕੈਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਾਗ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੰਗੀਨ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਨਾ ਖਾਓ: ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗਿਰੀਦਾਰ, ਐਵੋਕਾਡੋ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੋਜ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ "ਐਕਜ਼ੀਸਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਐਂਡ ਵਜ਼ਨ ਗੇਨ: ਏ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਵਿਊ" ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਖੋਜ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ
- ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ
- ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣਾ
- ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਖਾਣਾ
- ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ
- ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
- ਕਾਫ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਖਾਣਾ
- ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਲੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ
- ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
- ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲਓ, ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ।
