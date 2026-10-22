Gym ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ
Gym ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : October 22, 2026 at 10:48 AM IST
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰ, ਗਲਤ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਰੂਪ, ਸਹੀ ਆਸਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰੀਰਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਇਟਿਕਾ ਜਾਂ ਸਲਿੱਪਡ ਡਿਸਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Gym ਵਰਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈੱਡਲਿਫਟ, ਸਕੁਐਟਸ, ਓਵਰਹੈੱਡ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਸਰਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੈਫੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ
ਕਿਹੜੀ ਕਸਰਤ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ?
ਡੈੱਡਲਿਫਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਲੋਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਗੋਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈੱਡਲਿਫਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ, ਸਹੀ ਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਕਰੋ ਫੋਕਸ
ਜਦੋ ਲੋਕ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਬੈਲਟ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ?
ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੋੜਨਾ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁਝ Gym ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਭਾਰ ਚੁਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ, ਹੈਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਸਰਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਸਰਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂ ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਲਓ।
ਕਸਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਸਰੀਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋ ਅਰਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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