ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ 5 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ!
ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 12, 2026 at 11:43 AM IST
ਰਸੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਫੂਡ ਪੁਆਈਜ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋ ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ?
ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ: ਕਈ ਲੋਕ ਰਸੋਈ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਗਰਮ ਭਾਂਡੇ ਸੁਕਾਉਣ, ਕਾਊਂਟਰਟਾਪ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਡਿੱਗਿਆ ਭੋਜਨ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਖਤਰਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਧੋਏ ਜਾਂ ਸੁਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਦੀ-ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ: ਕਈ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਚਾਕੂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲੱਗੇ ਪਰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੇਡ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਣ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਚਾਕੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀਟਾਣੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਹਰ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਫੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਚਾਕੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਏ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ: ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਾਸ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਏ ਹੀ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ?
ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਦਰਾਜ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਕ ਦੇ ਡ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ: ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੰਕ ਦੇ ਡ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਕਨਾਈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਅਤੇ ਨਮੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਸਿੰਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧੋ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਿਕਨਾਈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ ਅਤੇ ਨਮੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਸਿੰਕ, ਟੁੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਾਫ ਰੱਖੋ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਤਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢੱਕਣ, ਸਿਲੀਕਾਨ ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਮੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਜਾੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਟਾਣੂ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ?
ਬੋਤਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ 304 ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
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