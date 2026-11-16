ਕੀ ਕੌੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇਲੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰੋ ਕੁੜੱਤਣ!
ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਆਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : November 16, 2026 at 11:36 AM IST
HOW TO REMOVE BITTER OF BITTERGOURD: ਕਰੇਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਕੌੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੂਣ ਪਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
- ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਛਿੱਲ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਟਾਓ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂ ਸਨੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੂਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਟੋਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁੜੱਤਣ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀ ਕੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਸਿਰਕਾ ਅਤੇ ਦੋ ਚਮਚ ਖੰਡ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਉਬਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਬਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੂਣ ਅਤੇ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਪੱਕਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧਦਾ ਹੈ।
- ਕਰੇਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
- ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਭੱਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਸਨੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਆਦ ਲਈ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਲੋਕ ਕੌੜੇ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।