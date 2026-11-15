ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੌਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਇਹ ਟਿਪਸ
ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚੁਣੋ।
Published : November 15, 2026 at 1:38 PM IST
ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਨਾਲ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ: ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਲ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਚੌਲ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਕੇ ਚਮਚ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਗਿੱਲੇ ਚਮਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੌਲ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ: ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਮਿਰਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਚੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਲੌਂਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ: ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਚੌਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦੋ: ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਚੁਣੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲ ਤਾਜ਼ੇ ਕੱਟੇ ਚੌਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ। ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ।
ਚੌਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਭਾਂਡੇ ਚੁਣੋ: ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਸਹੀ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਨਮੀਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਅਰਟਾਈਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਚੌਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੌਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਲਓ। ਗਿੱਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਚੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੌਲ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਕ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਚੌਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰੋ।
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