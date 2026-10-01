ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਅਸਾਨ ਉਪਾਅ
ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : October 1, 2026 at 9:31 AM IST
ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਭੁੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਮੈਡਲਾਈਨ ਪਲੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਓ।
- ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ।
- ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰੋ।
- ਹਰ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸਨੈਕਸ ਖਾਓ।
- ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸੋ।
- ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ
- ਉਹ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ।
- ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਅਜ਼ਮਾਓ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਪ, ਪਾਸਤਾ ਜਾਂ ਡੱਬਾਬੰਦ ਫਲ।
- ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
- ਸਵੇਰੇ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
- ਆਂਵਲਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ,
- ਕੈਰਮ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਇਹ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਕੱਪ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸੂਪ, ਕਸਟਰਡ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਜਲਦੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੋਗੇ।
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