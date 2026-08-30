ETV Bharat / lifestyle

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਛਾਂ 'ਚੋ ਬਦਬੂ ਆਉਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ?

ਕੱਛਾਂ 'ਚੋ ਬਦਬੂ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

HOME REMEDIES FOR SMELLY ARMPITS
HOME REMEDIES FOR SMELLY ARMPITS (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 30, 2026 at 11:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੱਛਾਂ 'ਚੋ ਬਦਬੂ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਹੀਂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਬਦਬੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਕੱਛਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਕੱਛਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਕੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਸੀਨਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਲਕੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਤੋਲੀਏ ਨਾਲ ਕੱਛਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੱਛਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਗਸ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁਕਾ ਲਓ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਓ। ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋ।

ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ: ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਪਹਿਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਓ।

ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਐਂਟੀਪਰਸਪਿਰੈਂਟ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

NLM ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀਪਰਸਪਿਰੈਂਟ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਦੇ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਂ ਜਲਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਨ, ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਰੁੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ: ਕੱਛਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਨ, ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਬੈਚੇਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦਬੂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਜਲੀ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਮਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੇਡ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਦਬੂ ਦ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਮਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਛਲੀ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਆਜ, ਲਸਣ, ਮਸਾਲੇ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਵਰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।

https://www.healthline.com/health/smelly-armpits

https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/reduce-body-odor

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

HOME REMEDIES FOR SMELLY ARMPITS
SMELLY ARMPITS REASON
SMELLY ARMPITS TREATMENTS
SMELLY SWEAT PREVENTION
SMELLY ARMPITS EVEN AFTER SHOWER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.