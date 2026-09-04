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Gen Z ਸੁੰਦਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹਨ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਬਿਊਟੀ ਟ੍ਰੈਂਡ

ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਚਮਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

SKIN CARE TIPS FOR GENERATION Z
SKIN CARE TIPS FOR GENERATION Z (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 1:52 PM IST

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ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿੱਖ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੇਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Gen Z ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Gen Z ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਦੀ, ਬੇਸਨ, ਤਾਜ਼ੀ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Gen Z ਔਰਤਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ?

ਮੇਕਅਪ ਨਾਲੋਂ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਬਿਹਤਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ Gen Z ਔਰਤਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ Gen Z ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰੁਟੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫਾਈ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ Gen Z ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। Gen Z ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੈੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਲੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Gen Z ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Gen Z ਆਪਣੀ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਸੈਲਫੀਜ਼: ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਫਿਗਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Gen Z ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਣਾਅ, ਪੀਐਮਐਸ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਫਿਣਸੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ Gen Z ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ: ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ Gen Z ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਤ ​​ਭਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇਸਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

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