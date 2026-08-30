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ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

TIPS TO GET RID OF RATS AT HOME
TIPS TO GET RID OF RATS AT HOME (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 30, 2026 at 2:45 PM IST

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TIPS TO GET RID OF RATS AT HOME: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕੁਤਰਨ ਤੱਕ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਅਜ਼ਮਾਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਗਲੂ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ।

ਚੂਹੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ: ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁੱਕੜੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਛਿੜਕੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਚੂਹੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੇਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਇਨ ਸ਼ਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਅਬਦੇਲ-ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਲਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੈਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਆਉਦੇ ਹਨ।

ਨੈਫਥਲੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ: ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਫਥਲੀਨ ਦੀ ਬਦਬੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।

ਆਕ (ਮਦਾਰ) ਦੇ ਪੱਤੇ: ਆਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਚੂਹੇ ਇਸਦੀ ਬਦਬੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਤੇ ਤੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ।

ਆਲੂ ਪਾਊਡਰ: ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਆਲੂ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਆਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਕਲੀ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਚੂਹੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।

ਲਸਣ: ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਸਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਲਸਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਲਸਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

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