ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ 5 ਤਰੀਕੇ, ਤਰੁੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਡੈਂਡਰਫ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Published : November 21, 2025 at 10:50 AM IST
ਡੈਂਡਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਖੁਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ, ਖੁਰਲੀਦਾਰ ਉੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਡਰਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਗਾਇਤਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਫੰਗਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇਗੀ ਬਲਕਿ ਖੁਜਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਦੇਵੇਗੀ।
ਐਲੋਵੇਰਾ: ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉੱਲੀ ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਂਡਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਓ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਦਾ ਠੰਢਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ: ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਡੈਂਡਰਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ: ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਮੇਥੀ ਦਾ ਪੇਸਟ: ਮੇਥੀ ਦਾ ਪੇਸਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਥੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟਿਨਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡੈਂਡਰਫ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
