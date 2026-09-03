KRISHNA JANMASHTAMI 2026: ਧੰਨ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ

KRISHNA JANMASHTAMI 2026: ਧੰਨ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
KRISHNA JANMASHTAMI 2026 (Getty Image)
Published : September 3, 2026 at 3:16 PM IST
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 12 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ?
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਸੱਤ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮਠਿਆਈ ਖੁਆਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮਠਿਆਈ ਖੁਆਉਂਦੇ ਰਹੋ।
- ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 27 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਧਾ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "ਕਲੀਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਇ ਨਮਹਾ" ਮੰਤਰ ਦਾ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪੀਲੇ ਚੰਦਨ ਜਾਂ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਨ ਕਰੋ।
- ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤੇ 'ਤੇ ਰੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਧਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮਠਿਆਈ ਜਾਂ ਖੀਰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
- ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ 11 ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ- ਕ੍ਲੀਂ ਕਸ਼੍ਣਾਯ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਹਰਿਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਪ੍ਰਣਤਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਾਯ ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ। ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਪੀਤਾਂਬਰ-ਧਾਰੀ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ।" ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਪੀਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ ਅਤੇ 'ਓਮ ਵਾਸੁਦੇਵਯ ਨਮ:' ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ 11 ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-