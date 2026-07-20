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ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ!

ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

PEACE SPOILING HABITS DAILY
PEACE SPOILING HABITS DAILY (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 20, 2026 at 10:50 AM IST

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ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਗਲਤ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ?

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋ: ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋ ਲੋਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੀਲਡਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂਡ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟਸ, ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।

ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਡਾਇਰੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਦ, ਕਠਿਨਾਈਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੇਚੈਨ ਨੀਂਦ: ਨੀਂਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ, ਚਿੜਚਿੜੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨੀਲੀ ਲਾਈਟ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਨਾਈਟ ਮੋਡ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

ਟਾਲ-ਮਟੋਲ: ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। "ਓ... ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ" ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਡੇ ਮੂਡ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੀਏ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

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