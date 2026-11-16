ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ? ਵਰਤ ਲਓ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : November 16, 2026 at 12:26 PM IST
DO NOT KEEP THESE ITEMS IN BATHROOM: ਸਾਬਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਬੋਤਲ, ਖਰਾਬ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਲੀਨਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਧੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਗਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਏ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਫਲੱਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਣ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਰੋਸੋਲ ਪਲਮਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਈਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ, ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ। ਇਹ ਕਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ?
- ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਫੰਗਸ: ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਫੰਗਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਦਬੂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
- ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਫੈਲਣਾ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਲਟ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਈਰਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਰਸ਼, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਤੋਲੀਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
- ਸਫਾਈ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ: ਫਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਪਸ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਮਾਹਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਚਿਹਰਾ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੁਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਾ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ।
- ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਸਾਬੁਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਬਲੀਚ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮੋਨੀਆ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਬਾਥਰੂਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਛਾਏ ਮੈਟ ਵੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
WHO ਅਨੁਸਾਰ, ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫੈਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। WHO ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਫੰਗਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
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