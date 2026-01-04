ਆਖਿਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੇ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
Published : January 4, 2026 at 4:30 PM IST
PREITY ZINTA FITNESS SECRET: ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਸੀਜ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ, ਲਾਲ ਦੁਪੱਟੇ ਅਤੇ ਸਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਪੂਰੇ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ...
ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸੀਕਰੇਟ
ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਕਆਉਟ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਕਰੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਕਰੰਚ ਕੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਟੌਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੰਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼-ਅੱਪ ਅਤੇ ਸਿਟ-ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਰਤਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ
ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਆਉਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-