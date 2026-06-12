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ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਨਾਸ਼ਤਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RIGHT TIME TO EAT BREAKFAST
ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 12, 2026 at 12:39 PM IST

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ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ਤੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਘੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਾਚਨ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭੋਜਨ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੋਜਨ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਿਨ ਭਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟਰੀਆਂ, ਚਾਹ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਕੌਫੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਚੁਣੋ।

ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਦਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਤ ​​ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੌਂਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਾਤ ਭਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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RIGHT TIME TO EAT BREAKFAST
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