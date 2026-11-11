ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ?
ਭਾਈ ਦੂਜ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Published : November 11, 2026 at 1:33 PM IST
ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਭਗਿਨੀ ਹਸਤ ਭੋਜਨਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਈ ਦੂਜ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈਆ ਦੂਜ, ਭਾਉਬੀਜ ਜਾਂ ਯਮ ਦਵਿਤੀਆ ।
ਭਾਈ ਦੂਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 11 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:34 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:53 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਈ ਦੂਜ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਯਮਰਾਜ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਯਮੁਨਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਰਾ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਰਕਾਸੁਰ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੁਭੱਦਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਸੁਭੱਦਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ।
ਭਾਈ ਦੂਜ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵਿਚਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਕਸਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਜਾਂ ਪੇਸਟ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਚੌਲ, ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਬੰਧਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
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