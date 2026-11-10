ਸੁਕਰੋਜ਼, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਫਰੂਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੰਡ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਸੁਕਰੋਜ਼, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਫਰੂਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੰਡ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 10, 2026 at 10:48 AM IST
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੋਸ਼ਣ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਬੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਬੂ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੰਡ ਕੁਦਰਤੀ?
ਲੈਕਟੋਜ਼: ਲੈਕਟੋਜ਼ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਬੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਬੂ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ
ਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਲਾਭ
- ਨਿਰੰਤਰ ਊਰਜਾ: ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਚਨ ਲਈ ਚੰਗਾ: ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡਜ਼ (HMOs) ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੋਖਣ: ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ: ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਸੁਕਰੋਜ਼: ਸੁਕਰੋਜ਼ ਉਹ ਖੰਡ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਫਰੂਟੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਅਨਾਜ, ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਬੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਬੂ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ
ਸੁਕਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਅਸਰ?
- ਸੁਆਦ: ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਕੈਲੋਰੀਆਂ: ਇਹ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰੂਟੋਜ਼: ਫਰੂਟੋਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਨਾਲ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਬੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਬੂ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ
ਫਰੂਟੋਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
- ਜੂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਫਲ ਚੁਣੋ: ਜੂਸ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ: ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਫਰੂਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਲ ਜਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲਟੀਆਂ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਐਚਐਮਓ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਲ ਖੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਸੁਕਰੋਜ਼, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਲਈ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਗਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਲੈਕਟੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਫਰੂਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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