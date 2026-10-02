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'ਬੇਬੀ ਬਲੂਜ਼' ਅਤੇ 'ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅੰਤਰ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

POSTPARTUM BLUES
'ਬੇਬੀ ਬਲੂਜ਼' ਅਤੇ 'ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 2, 2026 at 3:34 PM IST

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POSTPARTUM BLUES: ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਬਰ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਬੇਵੱਸੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬਲੂਜ਼ ਜਾਂ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ (PPD) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸੈਫੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਵਾਂ ਲਈ "ਬੇਬੀ ਬਲੂਜ਼" ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਂ ਲਈ ਸੌਣਾ, ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਡਾ. ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਡਾ. ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

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POSTPARTUM DEPRESSION
ਬੇਬੀ ਬਲੂਜ਼
BABY BLUES SYMPTOMS
BABY BLUES AFTER PREGNANCY
POSTPARTUM BLUES

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