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ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀਂ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀਂ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

BEST AGE FOR PREGNANCY
BEST AGE FOR PREGNANCY (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 10, 2026 at 11:54 AM IST

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ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੀਰਕ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 20 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨੁਕਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੁਰਭੀ ਸੁਮਨ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ

20 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ 30 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮਾਤ-ਪੁਰਸ਼ ਉਮਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ।-ਡਾ. ਸੁਰਭੀ ਸੁਮਨ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ

IVF ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 35 ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਨਕਲੀ ਗਰਭਧਾਰਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IVF ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ

ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੁਰਭੀ ਸੁਮਨ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ

ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ

  1. ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
  2. ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।
  3. ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
  4. ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘਟਾਓ।
  5. ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ।

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਚਾਹੇ ਕਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ) ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭ-ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਐੱਗ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

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