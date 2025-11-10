ਖੰਘ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਇਹ 6 ਲੱਛਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ, ਵਰਤੋ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਖੰਘ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਇਹ 6 ਲੱਛਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ, ਵਰਤੋ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਖੰਘ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : November 10, 2025 at 11:33 AM IST
ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਠੰਢ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਈਨਸ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਈਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਅਤੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਗ ਨਾਲ ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ।
ਸਾਈਨਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਐਲਰਜੀ, ਅਸਥਮਾ ਅਤੇ ਇਮਯੂਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ 70% ਤੱਕ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਮੈਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ
- ਖੰਘ
- ਥਕਾਵਟ
- ਬੁਖ਼ਾਰ
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ
- ਵਗਦਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ
- ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- ਤੀਬਰ ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ: ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਸਬਐਕਿਊਟ ਸਾਈਨਿਸਾਈਟਿਸ: ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸੋਜ 1-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।
- ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਈਨਿਸਾਈਟਿਸ: ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਜੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
- ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
- ਫਲ ਖਾਓ।
- ਸੂਪ, ਦੁੱਧ, ਚਾਹ ਵਰਗੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਪੀਓ।
- ਸੰਤਰੇ, ਨਿੰਬੂ, ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਕੀਵੀ ਵਰਗੇ ਫਲ ਖਾਓ। ਇਹ ਫਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਫ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਧੂੜ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਐਲਰਜੀਨ ਹੋਣ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਹਵਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿਓ।
ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
- ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਨੱਕ ਧੋਣਾ।
- ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ।
