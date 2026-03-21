ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਿਆ ਇਹ ਪੈਕੇਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ 'ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ'

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੈਗ ਜਾਂ ਪੁੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਿਆ ਇਹ ਪੈਕੇਟ
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 21, 2026 at 5:24 PM IST

What is silica gel: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ, ਬੈਗਾਂ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਨਾ ਖਾਓ" ("Do Not Eat") ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਪੈਕੇਟ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਡੀਸੀਕੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲੀਕਾਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੋਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਨਮੀ, ਗੰਧ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਦਵਾਈਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ, ਉਸਨੂੰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ

ਨਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ, ਖੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡੀਸੀਕੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਨਮੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਲ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਿਆਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਾਊਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ

ਜੁੱਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਮੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਤ ​​ਭਰ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਰੱਖੋ।

ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ - ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਲੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਪਾਊਚ ਰੱਖੋ।

ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ

ਗਹਿਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦੀ, ਨਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਪਾਊਚ ਰੱਖੋ; ਉਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਣਗੇ, ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ।

ਮੇਕਅਪ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾਓ

ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਉਤਪਾਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਊਡਰ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦ, ਨਮੀ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੇਕਅਪ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਪਾਊਚ ਰੱਖਣਾ ਪਾਊਡਰ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸ ਪਾਊਡਰ, ਆਈਸ਼ੈਡੋ ਅਤੇ ਬਲਸ਼) ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਊਚ ਹਵਾ ਤੋਂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਬੈਗ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੋ

ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਅਕਸਰ ਜਿਮ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਪੈਕੇਟ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ

ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਪੈਕੇਟ ਰੱਖਣਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਅਤੇ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਓ

ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਪੈਕੇਟ, ਜੋ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਟੂਲਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਲਿਕਾ ਜੈੱਲ ਪੈਕੇਟਾਂ 'ਤੇ "ਨਾ ਖਾਓ" ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੀਸੀਕੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਸੁੱਕੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।

