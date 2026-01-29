ETV Bharat / lifestyle

ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਲੇਟਸ ਕਸਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਾਈਲੇਟਸ ਕਸਰਤ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਸਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਨ੍ਹਵੀ ਕਪੂਰ, ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ, ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਵਰਗੇ ਸਿਤਾਰੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਈਲੇਟਸ ਕਸਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪਾਈਲੇਟਸ ਕਸਰਤ ਕੀ ਹੈ?

ਪਾਈਲੇਟਸ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਗਤੀ, ਸਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੋਰ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਪਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ।

20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋਸਫ਼ ਪਾਈਲੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਈਲੇਟਸ ਕਸਰਤ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਸਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤੁਲਨ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਈਲੇਟਸ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਘੱਟ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰ ਤਾਕਤ, ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਸਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੋਨ ਕਰਨ, ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਈਲੇਟਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

  1. NHS.UK ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਈਲੇਟਸ ਕਸਰਤ ਕੋਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ, ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  2. ਪਾਈਲੇਟਸ ਕਸਰਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. ਪਾਈਲੇਟਸ ਕਸਰਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਰਾਸ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈ।
  4. ਪਾਈਲੇਟਸ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
  5. ਪਾਈਲੇਟਸ ਕਸਰਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਈਲੇਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ?

ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਲੇਟਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕਲਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬ "ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਲਾਈਫ ਥਰੂ ਕੰਟਰੋਲੋਲੋਜੀ" ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਜੋਸਫ਼ ਪਾਈਲੇਟਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 34 ਮੈਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੋਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕ੍ਰਮ "ਦ ਹੰਡ੍ਰੇਡ" ਨਾਮਕ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਦ ਪੁਸ਼-ਅੱਪ" ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਜੋਸਫ਼ ਪਾਈਲੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਿਤ ਮੂਲ 34 ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪਾਈਲੇਟਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਸਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਾਈਲੇਟਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਈਲੇਟਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਖਾਸ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਸਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

