ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੰਤਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਵੰਤਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ, ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਕੱਛੂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ANANT AMBANI
ANANT AMBANI (ਪੀਐਮਓ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ)
Published : November 24, 2025 at 11:02 AM IST

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵੰਤਾਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੰਤਾਰਾ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਵੰਤਾਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਵੰਤਾਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਵੰਤਾਰਾ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਤਾਰਾ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵੰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ?

ਵੰਤਾਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3,500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 150,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤੇ, ਹਿਰਨ, ਕੱਛੂ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੰਤਾਰਾ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੰਤਾਰਾ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੰਤਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਵੰਤਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਤਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਈਡਡ ਟੂਰ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

