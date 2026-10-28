ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤ?
ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ, ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 28, 2026 at 12:31 PM IST
WHAT IS AHOI ASHTAMI VRAT: ਇਸ ਸਾਲ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹਿੰਦੂ ਤਿਓਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਾਈ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤ ਬੇਟਿਆ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵਰਤ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਭਗਤੀ ਅਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਵਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਪੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਚੰਦ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਥਾ
ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰਭਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਦਰੀਕਾਸ਼੍ਰਮ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ-ਪਾਣੀ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਅਹੋਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਹੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ।-ਡਾ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ
ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ 2026 ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਏ?
ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਫ ਕੰਧ 'ਤੇ ਅਹੋਈ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਅਹੋਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਨੂੰ ਅਰਘ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੇਂਹੂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ, ਸਿੰਘਾੜਾ, ਛੋਲੇ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਹਲਵਾ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਪੂਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕਈ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਡਾ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ
ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਰਤ ਕਥਾ
ਅਹੋਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਬੇਟਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਣ ਜੰਗਲ ਗਈ। ਜਦੋ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਉੱਥੋ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਸੱਤਾਂ ਬੇਟਿਆ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਔਰਤ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਅੱਧੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਯਸ਼ਚਿਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯਸ਼ਚਿਤ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਅਹੋਈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ 7 ਬੇਟੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ। -ਡਾ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ
ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
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