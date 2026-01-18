ETV Bharat / lifestyle

ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੈਂਡਰਫ? ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ!

ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੈਂਡਰਫ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਂਡਰਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੈਂਡਰਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਜਲੀ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੈਂਡਰਫ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲ ਝੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਆਇਲ: ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਆਇਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ, ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਆਇਲ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਫੰਗਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ: ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂੰ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ: ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿਘਲਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ: ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਲਓ। ਇਸ ਜੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। 30 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਇਹ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

