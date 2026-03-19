ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ? ਜਾਣੋ
ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : March 19, 2026 at 10:41 AM IST
ਸਿਰਮੌਰ: ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਣਸੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦਹੀਂ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਯੂਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਕ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਚਮੜੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਦਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਦਹੀ ਦੀ ਸਹੀਂ ਵਰਤੋ
- ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਕ੍ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਫਿਣਸੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਵਾਏਗੀ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਣਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋੜੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਦਹੀਂ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਰਮ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੰਗੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਜਰ, ਆਂਵਲਾ, ਸੇਬ, ਸੰਤਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ
ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ
ਆਯੁਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਚਮੜੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
