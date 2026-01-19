ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ
ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : January 19, 2026 at 2:39 PM IST
CHAPPED LIPS REMEDIES: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮੀ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਬੁੱਲ੍ਹ, ਛਿੱਲੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਹੁਤ ਬੇਆਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਬੁੱਲ੍ਹ ਤੰਗ ਅਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਛਿੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵੇਲੇ।
- ਬੁੱਲ੍ਹ ਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਖਾਰਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ, ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਮੀ ਚੂਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
- ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ2, ਬੀ6 ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਘਟੀਆ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਜਾਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
- ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੀਰਾ, ਤਰਬੂਜ ਅਤੇ ਸੰਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਜਾਂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਗ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਗਿਰੀਦਾਰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਟਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਲਿਪ ਬਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਲਿਪ ਬਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਰਸਾਇਣ ਨਾ ਹੋਣ।
ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਕਰੋ। ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਰਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
