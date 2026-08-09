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ਕੀ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ

ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

CURLY HAIR MANAGEMENT
CURLY HAIR MANAGEMENT (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 9, 2026 at 11:41 AM IST

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CURLY HAIR MANAGEMENT: ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਲ ਸੁੱਕੇ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਮੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ।

ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਸਲਫੇਟ-ਮੁਕਤ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਂਪੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਝੱਗ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ:-

  1. ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ: ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
  2. ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਰਮ: ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੇਅਰ ਸੀਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਚਮਕਦਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
  3. ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੋ: ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਫਿੱਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ

  1. ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ: ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਲਗਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੋ ਅਤੇ 20-30 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਨਰਮ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਹੋਣਗੇ।
  2. ਸ਼ਹਿਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਨਰਮ ਹੋਣਗੇ।
  3. ਘਰੇਲੂ ਹੇਅਰ ਸਪਰੇਅ: ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਲੈਵੈਂਡਰ ਤੇਲ, ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਪਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸੁੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  4. ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਟੋਪੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

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