ETV Bharat / lifestyle

ਜੂੰਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਸਿਰ 'ਚ ਜੂੰਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂੰਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

HEAD LICE TREATMENT
HEAD LICE TREATMENT (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 18, 2025 at 12:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

HEAD LICE TREATMENT: ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਖੁਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਰਕਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਅਤੇ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੂੰਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਬੀਜ: ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਿੰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਲੀਟਰ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਲਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਗੈਸ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਫਿਰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਗੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੂੰਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਐਥਨੋਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2012 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਸਆਰਐਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਕੇ.ਆਰ. ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਨਿੰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ।"

ਵੈਸਲੀਨ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਪਾਊਡਰ

ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੂੰਆਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੂੰਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੂਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ ਨਾਲ ਕੰਘੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੂੰਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਡੈਂਡਰਫ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

HOME REMEDIES FOR HEAD LICE
HEAD LICE COMB
HEAD LICE SHAMPOO
ਜੂੰਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
HEAD LICE TREATMENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.