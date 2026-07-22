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ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲਾਭ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ?

ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

HOW TO APPLY ONION JUICE ON HAIR
HOW TO APPLY ONION JUICE ON HAIR (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 22, 2026 at 11:57 AM IST

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ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਤਣਾਅ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਕ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰੀਵ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਫਰਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਜ਼ੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਇਮ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ।
  2. ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਛਾਣ ਲਓ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ।
  3. ਜੇਕਰ ਗੰਧ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

  1. ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਂਡਰਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਜਲੀ, ਸੁੱਕੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀਂ?

ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਅਰਕ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਹੈਕਸੋਕਿਨੇਜ, ਗਲੂਕੋਜ਼-6-ਫਾਸਫੇਟੇਜ਼ ਅਤੇ HMG-CoA ਰੀਡਕਟੇਜ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਲਿਪੀਡੇਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

  1. ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  2. ਪਿਆਜ਼ ਗੰਧਕ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੇਰਾਟਿਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
  3. ਪਿਆਜ਼ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  4. ਪਿਆਜ਼ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  5. ਪਿਆਜ਼ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  6. ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਝੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

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