ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਬਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ!
ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 3, 2025 at 3:15 PM IST
BURY A ONE RUPEE COIN IN TULSI: ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਪੂਜਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੁਲਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਸ਼ਿਪਰਾ ਰਾਏ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਸ਼ਿਪਰਾ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ! ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।-ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਸ਼ਿਪਰਾ ਰਾਏ
ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?
ਸ਼ਿਪਰਾ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਧਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰਾਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।-ਸ਼ਿਪਰਾ ਰਾਏ
ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਝਗੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੱਬਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੱਬਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਤੁਲਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਠੰਢ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਧੁੱਪ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਤਿ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਜਦਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧੁੱਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
