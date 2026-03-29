ਪੁਰਾਣੇ ਕੂਲਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੂਲਰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

HOW TO CLEAN A DIRTY COOLER (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 29, 2026 at 10:27 AM IST

ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੂਲਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੂਲਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਨਾ ਗਏ ਕੂਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੂਲਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ: ਪੁਰਾਣੇ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਮੱਛਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਲੀਮਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਲਰਜੀ: ਕੂਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਮਾ, ਐਲਰਜੀ, ਛਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੂਲਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?

ਕੂਲਿੰਗ ਪੈਡ ਹਟਾਓ: ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੂਲਿੰਗ ਪੈਡ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਕੂਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ। ਫਿਰ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ। ਅੱਗੇ ਪੇਚਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਤੇਲ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ: ਕੂਲਰ ਦੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਕਾਈ ਅਤੇ ਧੂੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਲਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਿੜਕੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੂਲਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।

ਕੂਲਿੰਗ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ: ਕੂਲਰ ਦੀ ਮੋਟਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਲਿੰਗ ਪੈਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਨੀਕੌਂਬ ਪੈਡ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਹਨੀਕੌਂਬ ਪੈਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲੋ। ਨਵੇਂ ਹਨੀਕੌਂਬ ਪੈਡ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਕੂਲਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੂਲਰ ਪੈਡ ਹਨੀਕੌਂਬ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਾਹ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ।

