ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਕਰੋ ਭੋਲੇਨਥ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਸੁੱਖ

ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ੈਵ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

MAHASHIVRATRI 2026: ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ।" ਇਹ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਦ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੱਤ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ, ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  1. ਦੁੱਧ: ਦੁੱਧ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਦਹੀਂ: ਦਹੀਂ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
  3. ਘਿਓ: ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਘਿਓ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
  4. ਸ਼ਹਿਦ: ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
  5. ਖੰਡ: ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਖੰਡ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭੇਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੱਤਵ, ਏਕਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਂਗ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

