ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਆਦਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : May 15, 2026 at 11:04 AM IST
ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫੀਨ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਸੰਜੇ ਭੋਜਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੁਟੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ
ਧੁੱਪ: ਸੰਜੇ ਭੋਜਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਾਸ਼ਤਾ: ਕੌਫੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਾਸ਼ਤਾ (ਅੰਡੇ, ਯੂਨਾਨੀ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਮੂਦੀ) ਪੀਓ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸੰਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ: ਡਾ. ਸੰਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ।
ਸੈਰ: ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਦਤ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ: ਡਾ. ਸੰਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ: ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਮੱਧਮ ਰੱਖੋ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੰਜੇ ਭੋਜਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸਰਤ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸਹੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਰਾਮ ਪੰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
