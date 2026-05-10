ETV Bharat / lifestyle

ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੌਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

MOTHERS DAY GIFT
MOTHERS DAY GIFT (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 10, 2026 at 11:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਮਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਹਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੌਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?

  1. ਸਮਾਰਟਵਾਚ: ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਤੌਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਮਾਨਟਰਿੰਗ, ਬਲੱਡ ਆਕਸੀਜਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਸਲੀਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਕਿੰਨੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ।
  2. ਰੋਬੋਟ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਤੌਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
  3. ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਤੌਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰੈਸਿਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  4. ਸਮਾਰਟ ਮਾਲਿਸ਼ਰ: ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮਾਲਿਸ਼ਰ ਤੌਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

MOTHERS DAY 2026
ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣੇ
WHAT GIFTS CAN BE GIVEN TO MOTHER
MOTHERS DAY GIFT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.