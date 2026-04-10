ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਓ ਦੂਰੀ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

DIET TO IGNORE FOR WEIGHT LOSS
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 10, 2026 at 12:37 PM IST

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਰਾਖੀ ਚੈਟਰਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ?

ਖੰਡ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ: ਖੰਡ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਡਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜੂਸ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁੜ, ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੰਡ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਭਾਰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਿਫਾਈਂਡ ਚਿੱਟਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ: ਰਿਫਾਈਂਡ ਚਿੱਟਾ ਆਟਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਫਾਈਂਡ ਚਿੱਟੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਜ਼ਾ, ਪਾਸਤਾ, ਬਰੈੱਡ, ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਕੇਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਰਿਫਾਈਂਡ ਚਿੱਟੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਟਸ, ਰਾਗੀ, ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ ਛਾਣ ਦੇ ਆਟੇ ਵਰਗੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਖਾਓ।

ਤਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ: ਜੰਕ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਅਤੇ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਕ ਕੀਤੇ, ਗਰਿੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਟੀਮ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਜਾਂ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਗਿਰੀਦਾਰ ਵੀ ਸਨੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ: ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਡਾਈਟ ਸਨੈਕਸ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਅਕਸਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸੂਪ, ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਅਤੇ ਡਾਈਟ ਸਨੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

