ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ

ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 7, 2026 at 5:26 PM IST

FOODS THAT ARE UNSAFE TO REHEAT: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਵਰਡ ਰਿਸਰਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਚੌਲ: ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੈਸੀਲਸ ਸੇਰੀਅਸ ਦੇ ਬੀਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਜਾਣੂ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2017 ਦੇ NCBI ਖੋਜ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ਆਲੂ: ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਬੋਟੂਲਿਨਮ ਨਾਮਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ਅੰਡੇ: ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਤਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਲਮੋਨੇਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਪਾਲਕ: ਪਾਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸਾਮਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਲਕ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਚਿਕਨ: ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲੇ ਚਿਕਨ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

