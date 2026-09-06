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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

EXERCISES TO GROW TALLER
EXERCISES TO GROW TALLER (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 6, 2026 at 2:14 PM IST

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EXERCISES TO GROW TALLER: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੈਠੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਸਰਤਾਂ

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:-

ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ: ਹਰ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਸਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਸਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੈਰਾਕੀ: ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੈਰਾਕੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਹਾਰਮੋਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਰਾਕੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ: ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਚਾਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਸਕਟਬਾਲ: ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ, ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੌੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਬਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

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EXERCISES TO GROW TALLER

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