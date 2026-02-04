ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ! ਇਹ 5 ਕਸਰਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : February 4, 2026 at 11:14 AM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭਾਰ ਵਧਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਕਿੱਪਿੰਗ: ਸਕਿੱਪਿੰਗ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਸਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟ ਸਕਿੱਪਿੰਗ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ-ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਸਰਤ ਹੈ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਰਪੀਜ਼: ਬਰਪੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਪੁਸ਼-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਰਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਛਾਤੀ, ਲੱਤ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਰਪੀਜ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੁਰਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਟਲਬੈੱਲ ਸਵਿੰਗ: ਕੇਟਲਬੈੱਲ ਸਵਿੰਗ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਰਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਸਰਤ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
HIIT: ਹਾਈ-ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇੰਟਰਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (HIIT) ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਸਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਤੀਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦੌੜਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਹੌਲੀ ਸੈਰ। ਇਸ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜੰਪਿੰਗ ਜੈਕ ਜਾਂ ਆਮ ਦੌੜ ਵਰਗੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਕੁਐਟ ਜੰਪ: ਸਕੁਐਟਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੈਠਣਾ। ਸਕੁਐਟ ਜੰਪ ਵਿੱਚ ਸਕੁਐਟ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਰਤ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 10,000 ਕਦਮ ਤੁਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਚੁਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
