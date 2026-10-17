ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਲੇਟ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ?
ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 11:50 AM IST
ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ, ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਠੀਏ ਜਾਂ ਗਠੀਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰ ਐਚ.ਐਨ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਆਈਲੀਨ ਕੈਂਡੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ...
ਰੰਗੀਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਕ, ਮੇਥੀ, ਗਾਜਰ, ਚੁਕੰਦਰ, ਕੱਦੂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੇਜਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਂਵਲਾ, ਅਮਰੂਦ, ਖੱਟੇ ਫਲ ਅਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਰਿਫਾਈਂਡ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਚੁਣੋ
ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਆਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ, ਸਾਬਤ ਕਣਕ, ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਚੌਲ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਖਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਭਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਸਦਮਾ ਸੋਖਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦਾਲ, ਕਿਡਨੀ ਬੀਨਜ਼, ਛੋਲੇ, ਸਪਾਉਟ, ਕਾਟੇਜ ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ, ਜਾਂ ਪਤਲਾ ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਸੇਵਨ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਛਾਛ, ਕਾਟੇਜ ਪਨੀਰ, ਰਾਗੀ, ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਗਿਰੀਦਾਰ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਫਲ਼ੀਦਾਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਡੀਨ, ਮੈਕਰੇਲ ਅਤੇ ਸਾਲਮਨ), ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਖਰੋਟ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਚੀਆ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਜ਼ਮਾਓ।
ਸਹੀ ਮਸਾਲੇ ਚੁਣੋ
ਹਲਦੀ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟਾਓ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਬੇਕਡ ਸਮਾਨ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਨੈਕਸ, ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ। ਇਹ ਭਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ (ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ), ਸੈਰ, ਤੈਰਾਕੀ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਲਕੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਰੰਗੀਨ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)