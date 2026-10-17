ਸੰਯੁਕਤ-ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਰਤੀ ਪਲੇਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ
ਗਠੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ...
Published : October 17, 2026 at 4:35 PM IST
joint-friendly Indian plate: ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ, ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਠੀਏ ਜਾਂ ਗਠੀਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰ ਐਚ.ਐਨ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਆਈਲੀਨ ਕੈਂਡੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ...
ਰੰਗੀਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ - ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ ਰੰਗੀਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਕ, ਮੇਥੀ, ਗਾਜਰ, ਚੁਕੰਦਰ, ਕੱਦੂ, ਘੰਟੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੇਜਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਂਵਲਾ, ਅਮਰੂਦ, ਖੱਟੇ ਫਲ ਅਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਰਿਫਾਇੰਡ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ, ਸਾਬਤ ਕਣਕ, ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਚੌਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਖਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ - ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਸਦਮਾ ਸੋਖਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦਾਲ, ਗੁਰਦੇ ਬੀਨਜ਼, ਛੋਲੇ, ਸਪਾਉਟ, ਕਾਟੇਜ ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਲੀਨ ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ - ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਛਾਛ, ਪਨੀਰ, ਰਾਗੀ, ਤਿਲ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਗਿਰੀਦਾਰ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਫਲ਼ੀਦਾਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ - ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਡੀਨ, ਮੈਕਰੇਲ ਅਤੇ ਸੈਲਮਨ), ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਖਰੋਟ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਚੀਆ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸਹੀ ਮਸਾਲੇ ਚੁਣੋ - ਹਲਦੀ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ - ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਬੇਕਡ ਸਮਾਨ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਨੈਕਸ, ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ। ਇਹ ਭਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕਰੋ।
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ: ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ (ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ), ਸੈਰ, ਤੈਰਾਕੀ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਲਕੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਰੰਗੀਨ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।