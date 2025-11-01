100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ? ਜਾਣੋ ਖਾਸ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Published : November 1, 2025 at 3:15 PM IST
HEALTH BENEFITS OF GREEN BEANS: ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 60 ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਲੂ ਜ਼ੋਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਔਸਤਨ ਲੰਬੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਕੀਨਾਵਾ (ਜਾਪਾਨ), ਸਾਰਡੀਨੀਆ (ਇਟਲੀ), ਨਿਕੋਯਾ (ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ), ਇਕਾਰੀਆ (ਗ੍ਰੀਸ), ਅਤੇ ਲੋਮਾ ਲਿੰਡਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਲੂ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਸਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਲੂ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ, ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਬਲੂ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਬੀਨਜ਼ ਬਲੂ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹਨ। ਡੈਨ ਬੁਏਟਨਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਫਲੀਆਂ, ਫਵਾ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪੱਕੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਮਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ...
ਫਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪੌਦਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਨਜ਼ ਫੈਬੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਟਰ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਫਲੀਆਂ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਈਬਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਫਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਨਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਟਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਬੀਨਜ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2013 ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਟਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬੀਨਜ਼ ਖਾਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)