ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਚ ?

ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਚ ?
2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Published : December 8, 2025 at 3:49 PM IST
GOOGLE YEAR IN SEARCH 2025: ਸਾਲ 2025 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਗੂਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਗੂਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ 10 ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸਰਚ
- ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਗ
- ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ
- ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ
- ਆਈਸੀਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ
- ਪ੍ਰੋ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ
- ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਮੇਲਾ
- ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
- ਗ੍ਰੋਕ, ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ
- ਸੈਯਾਰਾ, ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ
- ਧਰਮਿੰਦਰ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚ ਕੀਤਾ?
- ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ
- ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ
- ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ
- ਅਨੀਤ ਪੱਡਾ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ?
- ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼
- ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ
- ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ
- ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼
- ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
- ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਮਾਰਟੀਨੀ
ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਹੋਈ?
- ਇਡਲੀ
- ਉਕਾਡੀਚੇ ਮੋਦਕ
- ਠੇਕੂਆ
- ਉਗਾਦੀ ਪਚਾਡੀ
- ਚੁਕੰਦਰ ਦੀ ਕਾਂਜੀ
- ਤਿਰੂਵਤੀਰਾਈ ਕਾਲੀ
- ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ ਪੁਡਿੰਗ
- ਗੋਂਦ ਕਤੀਰੇ ਦੇ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਹੋਈਆਂ?
- ਸੈਯਾਰਾ
- ਕੰਤਾਰਾ: ਇੱਕ ਦੰਤਕਥਾ ਅਧਿਆਇ-1
- ਕੁਲੀ
- ਵਾਰ 2
- ਸਨਮ ਤੇਰੀ ਕਸਮ
- ਮਾਰਕੋ
- ਹਾਊਸਫੁੱਲ 5
- ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ
- Mrs
- ਮਹਾਵਤਾਰ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਰਚ ਹੋਈਆਂ?
- ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਮੇਲਾ
- ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼
- ਜਾਰਜੀਆ
- ਮਾਰੀਸ਼ਸ
- ਕਸ਼ਮੀਰ
- ਫੂ ਕੁਓਕ
- ਫੁਕੇਟ
- ਮਾਲਦੀਵ
- ਸੋਮਨਾਥ
- ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ
ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚ ਹੋਏ?
- ਸਕੁਇਡ ਗੇਮ
- ਪੰਚਾਇਤ
- ਬਿੱਗ ਬੌਸ
- ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ
- ਦ ਪਿਊਪਲ ਆਫ ਹੇਡਸ
- ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਸ
- ਵੈਨ ਲਾਈਫ ਗਿਵਸ ਯੂ ਟੈਨਜਿਰੀਸ
ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਹੋਏ?
- ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
- 100 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈ?
- ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਕੀ ਹੈ?
- ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
- SIR ਕੀ ਹੈ?
- ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ?
- HMPV ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ? (HMPV ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ)
- ਕਲਮਾ ਕੀ ਹੈ?
- ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ?
- ਡੀਪਸੀਕ ਕੀ ਹੈ?
ਏਆਈ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਚ?
- ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ
- ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਫੋਟੋ
- ਗ੍ਰੋਕ
- ਡੀਪਸੀਕ
- ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਸਟੂਡੀਓ
- ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ
- ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਘਿਬਲੀ ਆਰਟ
- Flow
- ਘਿਬਲੀ ਸਟਾਈਲ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਟਰ
ਕਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸਰਚ?
- ਮਿਥੁਨ ਰੁਝਾਨ
- ਘਿਬਲੀ ਰੁਝਾਨ
- 3D ਮਾਡਲ ਰੁਝਾਨ
- ਜੈਮਿਨੀ ਸਾੜੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
- ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਗਰ ਰੁਝਾਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-