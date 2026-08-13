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ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਨ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

REDUCE ELECTRICITY BILL AT HOME
REDUCE ELECTRICITY BILL AT HOME (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 13, 2026 at 11:44 AM IST

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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਬੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਸ ਲੁਕਵੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਂਟਮ ਲੋਡ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਪਾਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵੈਂਪਾਇਰ ਊਰਜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਆਉਦਾ?

ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ, ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਸੋਲ, ਫ਼ੋਨ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ AC/TV ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਯੰਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਕਟ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਂਟਮ ਊਰਜਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਂਟਮ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਵੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਜੋ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਟੀਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ 40 ਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?

  1. ਅਨਪਲੱਗ ਅਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ - ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
  2. ਸਮਾਰਟ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਸਮਾਰਟ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਜਾਂ ਟਾਈਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
  3. ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਉਪਕਰਣ ਚੁਣੋ - ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  4. ਸਲੀਪ ਜਾਂ ਪਾਵਰ-ਸੇਵਿੰਗ ਮੋਡ ਚਾਲੂ ਕਰੋ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ-ਸੇਵਿੰਗ ਮੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
  5. ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੁਣੋ - ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ।

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ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਆਉਦਾ
REDUCE ELECTRICITY BILL AT HOME

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