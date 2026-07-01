ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਤਲ? ਜਾਣੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰਾਏ
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : July 1, 2026 at 10:24 AM IST
ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਰੀਆ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਆ ਗੋਇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰ ਐਚਐਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮਹਿਜਬੀਨ ਦੋਰਦੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰਾਏ
ਕੁਝ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿੰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਮਰਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।-ਮਹਿਜਬੀਨ ਦੋਰਦੀ, ਸਰ ਐਚਐਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਚਾਨਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੁਮੇਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।-ਮਹਿਜਬੀਨ ਦੋਰਦੀ, ਸਰ ਐਚਐਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਣਾਅ
- ਪਿਛਲਾ ਸਦਮਾ
- ਮਾੜਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
- ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
- ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਵਿਵਹਾਰ
- ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ
- ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ
- ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ
- ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
- ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਚੰਗੇ ਟਕਰਾਅ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਮਹਿਜਬੀਨ ਦੋਰਦੀ, ਸਰ ਐਚਐਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।-ਮਹਿਜਬੀਨ ਦੋਰਦੀ, ਸਰ ਐਚਐਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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