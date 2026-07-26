ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਆਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ? ਜਾਣੋ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਰਾਏ
ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਨ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Published : July 26, 2026 at 1:28 PM IST
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੋਣ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰੀਅਡਸ ਅਚਾਨਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੀਮੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਨੀਮੀਆ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਖੂਨ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਨੀਮੀਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।-ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਰੀਤਾ ਬਖਸ਼ੀ
ਜਦੋਂ ਡਾ. ਰੀਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੱਕਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਣਾਅ, ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਿਯਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਿਨ ਖੂਨ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਤਣਾਅ: ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਵਧਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤਾਂ: ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨੀਂਦ: ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਪੀਸੀਓਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ, ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣਾ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਖੂਨ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਹਿ ਢਿੱਡ ਦਰਦ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਪੀਸੀਓਐਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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