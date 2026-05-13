ਆਖਿਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਕੌੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਕੌੜਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Published : May 13, 2026 at 9:25 AM IST

ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੁਆਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਨਾਮਕ ਖਾਸ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਆਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀਭ 'ਤੇ ਸੁਆਦ ਦੀਆਂ ਮੁਕੁਲਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਖਾਰ ਲਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  1. ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ: ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ORS ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ।
  2. ਗਰਮ ਭੋਜਨ: ਗਰਮ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਸੂਪ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  3. ਭੋਜਨ: ਖਿਚੜੀ ਅਤੇ ਪੇਰੂਗਨਮ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਪੇਟ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  4. ਫਲ: ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਸੇਬ ਵਰਗੇ ਫਲ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਖਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

