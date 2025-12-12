ETV Bharat / lifestyle

ਵਾਲ ਝੜਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇਹ 5 ਟੈਸਟ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...

TEST TO DETECT HAIR LOSS
TEST TO DETECT HAIR LOSS (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 12, 2025 at 1:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਤਣਾਅ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਸ਼ਰਧਾ ਕਟਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਝੜ ਰਹੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ

  • ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12
  • ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ3
  • ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਇਰਾਇਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
  • ਸੀਰਮ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫੇਰੀਟਿਨ
  • ਡੀਐਚਈਏ -ਐਸ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਟੈਸਟ - ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਟੈਸਟ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਫਟ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਰਾਟਿਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਾਲਾਂ ਦੇ follicle ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲਾਂ ਦੇ follicle ਦੇ ਜੀਵਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ3 - ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬੀ12 ਜਾਂ ਸੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਰਾਟਿਨੋਸਾਈਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਾਟਿਨੋਸਾਈਟਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕੇਰਾਟਿਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਰਾਟਿਨੋਸਾਈਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਾਟਿਨੋਸਾਈਟ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਇਰਾਇਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ - ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਇਰਾਇਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ (T3, T4) ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ (ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ) ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ (ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ) ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹਨ, ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਭੁਰਭੁਰਾਪਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਰਮ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫੇਰੀਟਿਨ - ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਇਰਨ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।

ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰਸ਼, ਸਿਰਹਾਣੇ 'ਤੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧੋਣ ਵੇਲੇ ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DHEA-S - ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੋਏਪੀਐਂਡ੍ਰੋਸਟੀਰੋਨ (DHEA) ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਰੀਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰੀਰ ਐਂਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ। DHEA ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DHT ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

CAUSE OF HAIR LOSS
ਝੜ ਰਹੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
HAIR LOSS TREATMENT
HAIR CARE TIPS
TEST TO DETECT HAIR LOSS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.