ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ UPF ਫੈਬਰਿਕ
ਗੂੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ
Published : May 30, 2026 at 5:42 PM IST
SUN PROTECTION TIPS: ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ UVA ਅਤੇ UVB ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਨਬਰਨ, ਟੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ (UV) ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ UVA ਅਤੇ UVB ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ...
UPF ਫੈਬਰਿਕ ਚੁਣੋ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ (UV) ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ, ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮਾਹਰ "UPF ਫੈਬਰਿਕ" ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ UV ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
UPF ਫੈਬਰਿਕ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ SPF 30+ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ UPF 50+ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਪੋਲੀਏਸਟਰ, ਨਾਈਲੋਨ, ਬਾਂਸ, ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਲਿਨਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਬਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ UVA ਅਤੇ UVB ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ UV ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ
ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ UV ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਹਰ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
ਲੰਬੇ ਕੱਪੜੇ: ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਮਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈਕੇਟ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਓਵਰਸਾਈਜ਼ਡ: ਓਵਰਸਾਈਜ਼ਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਲੀਵਲੇਸ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ਡ ਕਮੀਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ, ਫਿੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ (ਯੂਵੀ) ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਘਣਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ: ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਾਲੇ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਸੂਤੀ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੌੜੀ ਕੰਢੀ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।